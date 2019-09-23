Бухарест, , 14:34 — REGNUM Румынская автокомпания Dacia (подразделение компании Renault) выпустила спецверсию кроссовера Duster второго поколения под названием Black Collector. Об этом сообщается на сайте Autonews.ru.

Всего планируется выпустить 500 экземпляров моделей Black Collector.

По имеющейся информации, «коллекционный» Dacia Duster построен на платформе топовой версии Prestige. Цвет кузова у модели будет черный с перламутровым эффектом, а графические изображения на нём будут серого и лимонного цвета.

Румынские специалисты оснастили новинку системой бесключевого доступа в салон, мультимедийным-развлекательным комплексом, камерой обзора заднего вида, системой контроля давления в шинах и климат-контролем. Кроме того, в авто есть специальные фирменные коврики и аудиосистема Focal.

Напомним, в июле 2019 года хэтчбек Sandero румынской компании Dacia был в тройке лидеров самых покупаемых моделей авто в Европе. По итогам месяца Dacia Sandero в Европе приобрели 20 890 автолюбителей, что на 22,3% больше продаж 2019 года.

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