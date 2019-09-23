Москва, , 14:10 — REGNUM За май-август 2019 года на российском заводе Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» было выпущено 846 седанов Е-Класса. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Новое автомобили Mercedes

Автокомпания планирует в будущем на заводе в Есипово наладить производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Это самые покупаемые в России легковые машины компании Mercedes-Benz. Таким образом, немецкий автопроизводитель сэкономит на логистике.

Сообщается, что в проект будет вложено более 250 млн евро.

В сентябре предприятие перешло к работе в две смены. При этом рабочая неделя составляет по-прежнему пять дней в неделю. В связи с увеличением смен компания ведёт дополнительный набор специалистов на автозавод. С учётом допсмен на предприятии должно работать 1000 человек.

Напомним, объём продаж новых моделей Mercedes-Benz по итогам августа 2019 года в РФ вырос на 10%, до 3408 единиц. Всего с января по август 2019 года покупатели в России приобрели 25 846 автомобилей штутгартской компании, что на 5% больше, чем год назад.

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