Сеул, , 14:35 — REGNUM Компактный кроссовер Hyundai Kona стал победителем конкурса AutoPacific в номинации «Идеальное транспортное средство» 2019 года, получив самый высокий общий балл в сегменте компактных кроссоверов SUV. Об этом говорится на сайте южнокорейской компании.

Hyundai Kona M 93: «Dein Nordrhein-Westfalen“

Награду Ideal Vehicle Awards (IVA) 2019 года получают автомобили, которые наилучшим образом соответствуют ожиданиям владельцев с точки зрения размера, производительности, эффективности, технологий и удобства, а также дизайна и общей стоимости.

«В Hyundai мы гордимся тем, что всегда ставим клиента на первое место», — заявил директор по планированию продуктов Hyundai Motor America Скотт Маргасон.

Для выбора победителя Ideal Vehicle Awards (IVA) 2019 года были собраны отзывы более 50 000 владельцев новых автомобилей всех основных мировых производителей.

Напомним, в конце августа 2019 года южнокорейская компания Hyundai представила в Амстердаме гибридную версию паркетника Hyundai Kona.

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