Сеул, 23 сентября 2019, 13:40 — REGNUM Автомобили южнокорейской компании Hyundai Motor удостоены премии AutoPacific Ideal Vehicle Awards. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Genesis G70
Genesis G70

По их словам, автомобили Genesis G70 и Kona стали лучшим роскошным автомобилем и внедорожником по версии американской исследовательской компании AutoPacific.

Известно, что «Индекс удовлетворённости покупателей» от AutoPacific основан на общенациональном опросе 50 тысяч покупателей новых автомобилей и пикапов. Основываясь исключительно на оценке владельцев, ассоциация распределяет оценки в 25 различных категориях.

Ранее, в июне текущего года, автомобиль Genesis G70 занял первое место в рейтинге качества новых автомобилей в США (Initial Quality Study) от агенства J.D. Power.

Initial Quality Study — рейтинг на основе опроса покупателей и арендаторов после 90 дней владения машиной.