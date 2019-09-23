Маунтин-Вью, США, , 12:48 — REGNUM В потоковом музыкальном сервисе YouTube Music появилась функция Discover Mix, которая позволяет его пользователям слушать новые песни и новых исполнителей в соответствии с историей прослушивания. Об этом 23 сентября сообщил портал Engadget.

По мнению редакции, похожую функцию предоставляет сервис Spotify, являющийся конкурентом YouTube Music, она называется Discover Weekly. В плейлист Discover Mix могут войти 49 композиций. Автор статьи также заметил, что функция получила неоновый логотип в стиле ретро, очень похожий на логотип New Release Mix, который в свою очередь «отдает дань уважения» Release Radar от Spotify.

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Напомним, в мае 2019 года стало известно, что на YouTube Music подписалось более 15 млн человек. В апреле 2019 года стало известно, что база подписчиков Spotify насчитывает более 180 млн пользователей.

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