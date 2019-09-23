Москва, , 11:37 — REGNUM Вес созданной российскими специалистами камеры коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR) для беспилотников составляет всего 100 граммов. Она позволит выполнять мониторинг ситуации даже в условиях сильного тумана и задымлённости, сообщает 23 сентября пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Уникальная разработка принадлежит НПО «Орион» (входит в холдинг «Швабе»). Отмечается, что за счёт малого веса SWIR-камера может устанавливаться на подвесы класса GoPro и использоваться в составе любительских беспилотников.

«SWIR-камера — один из успешных продуктов диверсификации ОПК, пример технологий двойного назначения, которые могут использоваться для гражданских задач», — сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В частности, новое изделие может быть востребовано в медицине, геологии, сельском хозяйстве, при поиске пропавших. В ближайшее время предприятие холдинга планирует приступить к серийному производству камеры.

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