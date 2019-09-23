Байконур, Казахстан, 23 сентября 2019, 10:41 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» установлена на «Гагаринский старт» на космодроме Байконур. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Специалисты выполняют заключительные технологические операции и проверку систем и агрегатов ракеты. За вывозом ракеты на стартовую площадку наблюдали руководители Роскосмоса, родственники космонавтов и дублирующий экипаж.
Как сообщало ИА REGNUM, запуск «Союза-ФГ», который доставит на Международную космическую станцию очередной экипаж, состоится 25 сентября 2019 года в 16:57 мск. На орбиту отправятся космонавт Олег Скрипочка, астронавт Джессика Меир и участник космического полёта из Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури.
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