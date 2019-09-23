Москва, , 10:31 — REGNUM По итогам августа 2019 года продажи внедорожников семейства Toyota Land Cruiser превысили 10 млн автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Land Cruiser Toyota UK

Стоит отметить, что порядка 25% от всех продаж внедорожников в России — Land Cruiser.

За 2018 год общие продажи моделей семейства Land Cruiser на авторынке России составили 31 309 машин. Причём самая популярная у российских автолюбителей модель — Toyota Land Cruiser Prado. За отчётный период реализация этого автомобиля составила 17 580 единиц.

Второе место занимает Toyota Land Cruiser 200 с результатом 8400 проданных авто. Тройку лидеров замыкает Lexus LX (4653 ед.).

Общие продажи моделей семейства Land Cruiser за все время присутствия автокомпании на рынке России на август 2019 года составляют более 400 тыс. машин.

Напомним, для технической модернизации конвейера на бразильском автопредприятии в Сан-Паулу Toyota намерена выделить около 245 млн долларов. На линии в 2021 году планируется выпуск новой модели. Автопроизводитель пока не сообщил, какое авто планируется выпускать на заводе, однако ожидается, что им станет компактный кроссовер Yaris нового поколения.

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