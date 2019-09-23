Москва, , 09:37 — REGNUM В ходе обработки результатов опросов владельцев автомобилей в России было выявлено, какие модели Mitsubishi предпочитают разные возрастные группы в стране. Рейтинг составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Специалисты агентства проводили исследование с 2013 по 2019 годы. Они выявили, что средний возраст владельцев автомобилей японской компании Mitsubishi составляет 38 лет. Причём средний возраст обладателей моделей Mitsubishi Carisma и Colt составляет 37 лет, кроссоверов Mitsubishi Outlander — 39 лет. Средний возраст владельцев Pajero и ASX — 41 год.

Самые молодые обладатели автомобилей японской компании предпочитают ездить на Mitsubishi Lancer. В среднем им по 34 года.

А самыми возрастными поклонниками бренда Mitsubishi стали владельцы моделей L200 и Pajero Sport. Их средний возраст составил 42 года.

Напомним, по итогам августа 2019 года реализация новых автомобилей Mitsubishi в России уменьшилась на 9% по сравнению с августом 2018 года.

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