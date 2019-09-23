Пятигорск, Ставропольский край, , 09:17 — REGNUM Рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей у жителей Северо-Кавказского федерального округа России составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

В общей сложности за август 2019 года жители Северного Кавказа приобрели свыше 4000 новых легковых машин, что на 9,6% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

Возглавила топ самых популярных автомобилей Северного Кавказа отечественная модель Lada Granta. За август там была продана 731 единица этой модели. На втором месте также модель АвтоВАЗа — Lada Vesta (560 ед.). Стоит отметить, что автомобилям Lada принадлежит около 40% всего рынка новых легковых авто Северо-Кавказского округа.

Далее в рейтинге следуют модели: Toyota Camry (326 ед.; — 0,6%), KIA Rio (294 ед.; +10,1%) и Hyundai Solaris (268 ед.; — 19,3%).

Напомним, в середине сентября 2019 года АвтоВАЗ представил новую лимитированную серию LADA #CLUB с оригинальными элементами дизайна.

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