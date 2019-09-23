Брянск, , 08:45 — REGNUM Власти города Брянск планируют закупить 32 единицы автобусов ЛиАЗ-4292. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По имеющейся информации, закупка автобусов должна произойти до 15 декабря 2019 года. К закупаемым автобусам предъявлены требования, согласно которым в данном общественном транспорте должны быть: кондиционер, система видеонаблюдения, информационное табло и система ГЛОНАС.

Сумма закупки составляет около 217,5 млн рублей. Таким образом, на каждый автобус выделено порядка 6,8 млн рублей.

Торги состоятся 4 октября 2019 года.

Напомним, правительство РФ готовит масштабную программу обновления городского общественного транспорта в регионах на общую сумму 340 млрд рублей. На эти средства предполагается приобрести 5,9 тыс. автобусов, 1,3 тыс. троллейбусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов. Кроме того, в планы правительства также входит реконструкция инфраструктуры. Инициатором программы стала госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». На первом этапе в данную программу войдут Пермь, Саратов, Воронеж, Волгоград, Тверь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск и Казань.

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