Москва, , 08:22 — REGNUM Топ-5 самых доступных автомобилей европейских марок в России, стоимость которых составляет до 700 тыс. рублей, составили специалисты сайта «Цена Авто».

По информации портала, по итогам первых шести месяцев 2019 года доля машин европейских брендов в России составила порядка 28%, что на 0,5% больше показателя 2018 года.

Возглавил рейтинг самых доступных европейских авто на российском рынке седан Logan от французской компании Renault. Причем второе место также принадлежит модели этой компании — хэтчбеку Sandero. Стоит отметить, что стоимость этих моделей в начальной комплектации составляет 577 тыс. руб. Мотор у этих авто также один и тот же — на 1,6 л мощностью 82 л. с. Работает этот двигатель в паре с механической коробкой передач.

На третьем месте — Skoda Rapid. Начальная цена этой модели — 670 тыс. руб.

Четвертую строчку занимает седан Polo от немецкой компании Volkswagen. Его стоимость стартует от 679 тыс. руб.

На пятом месте рейтинга оказался кроссовер Renault Duster. Стоит отметить, что среди автомобилей в этом топ-5 Duster обладает самым мощным мотором на 114 л. с. А его стоимость начинается от 699 тыс. руб.

Напомним, по итогам августа 2019 года реализация автомобилей Renault в России выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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