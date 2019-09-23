Лондон, , 07:26 — REGNUM Тюнеры из британского ателье Kahn представили рестайлинговую версию Mercedes X-Class. Об этом сообщается на сайте Kahn News.

Kahn X-Class Kahndesign.com

Техническая часть обновлённой модели осталась прежней. Основные изменения коснулись экстерьера и интерьера модели. Так, например, все хромированные элементы на кузове были убраны и заменены на более элегантную черную отделку.

Kahn X-Class отличается от исходной модели абсолютно новым передним бампером, который добавляет пикапу агрессии. Обута новинка в массивные 22-дюймовые колеса. Покупатели могут выбрать авто серебристого или черного цвета.

В салоне автомобиля передние и задние кресла обиты стеганой мягкой кожей с контрастной красной строчкой. Ею же отделаны переключатель передач, центральный подлокотник, панель приборов и подлокотники дверей.

Напомним, ранее главный инженер концерна Daimler (в который входит автокомпания Mercedes-Benz) Маркус Шэфер заявил, что немецкий автопроизводитель остановил разработку новых бензиновых моторов. Инженеры компании переключатся на разработку движков для электрокаров.

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