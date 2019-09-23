Москва, , 07:15 — REGNUM В метрополитене Москве в пилотном режиме работает система распознования лиц пассажиров с автоматической оплатой проезда. Сейчас систему тестируют на станции «Сухаревская», позднее ее действие планируется распространить на все станции столичной подземки, сообщает «Огонек».

Для теста системы распознования лиц собрана фокус-группа, и первые результаты пилота столичные власти охарактеризовали как неплохие. Система устроена следующим образом: пассажир заранее устанавливает специальное приложение для смартфона, делает селфи и вносит данные банковской карты; на станции метро он входит в специальную зону, отмеченную черным кругом, и смотрит в камеру, которая считывает изображение и списывает стоимость поездки со счета.

По заявлению разработчиков, обмануть систему сложно — черные очки или головной убор не помешают распознать пассажира. Также программа должна сократить время нахождения пассажиров на станции — вся процедура занимает несколько секунд. Противники системы, в свою очередь, отмечают, что помимо заявленных функций оплаты проезда, с помощью системы создается база биометрических данных жителей, которую власти затем смогут использовать в иных целях. Также не исключается возможность ошибки, при которой система может перепутать похожих внешне людей.

О внедрении системы распознования лиц заявляют и крупные кинотеатры Москвы, там ее хотят использовать для контроля посещаемости и иных аналитических данных. Также о тесте аналогичной программы сообщают в Татарии, где биометрические данные используют для скидок по программе лояльности в сети местных кофеен.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, для полицейских Москвы могут создать очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц.

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