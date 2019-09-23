Пекин, , 06:07 — REGNUM КНР запустила на околоземную орбиту еще два спутника системы BeiDou, в результате чего китайская система позиционирования пополнилась 47-м и 48-м спутниками, сообщает 23 сентября Xinhua со ссылкой на сообщение Китайской корпорации космической науки и техники.

Сообщается, что запуск состоялся в 05:01 23 сентября. На орбиту спутники доставила ракета-носитель китайского производства. После прохождения необходимого тестирования на орбите оба объекта присоединятся к работе остальных спутников и послужат увеличению точности позиционирования на местности.

Напомним, китайская национальная система геопозиционирования BeiDou была запущена как региональная система в декабре 2012 года в составе 16 спутников. На полную мощность китайские представители обещают ее вывести к 2020 году.