Пекин, , 08:01 — REGNUM Бренд американской компании Apple занял 24 место в рейтинге, составленном консалтинговой компанией Prophet на основе предпочтений покупателей в Китае. Отчёт опубликован на сайте компании.

Apple (сс) loca

Для составления рейтинга брендов компания Prophet опросила в Китае 13,5 тысяч покупателей. Самым востребованным брендом оказался платёжный сервис Alipay от китайского интернет-гиганта Alibaba. Вторую строчку занял бренд китайской телекоммуникационной компании Huawei, третью — система Android от американской компании Google.

Строчки с четвёртой по восьмую заняли бренды китайских компаний, девятую — американская Intel, десятую — немецкая Audi. Бренд другой компании из США — Apple — занял 24 место, потеряв 11 позиций по сравнению с прошлым годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продажи новых смартфонов iPhone 11 от Apple, стартовавшие 20 сентября в Китае, не вызвали ажиотажа, наблюдавшегося в прошлые годы. В официальные магазины Apple в Пекине и Шанхае пришло лишь несколько десятков покупателей, тогда как запуск продаж предыдущих моделей iPhone сопровождался длинными очередями.

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