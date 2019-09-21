Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Американская компания Apple запустила сервис Arcade, предоставляющий доступ к видеоиграм за фиксированную ежемесячную плату. Об этом сообщает CNBC.

Сервис Aracade был добавлен на смартфоны iPhone вместе с новой версией операционной системы iOS 13. Позже сервис Arcade появится и на других устройствах Apple: до конца сентября на планшетах iPad и Apple TV, а в октябре — на компьютерах Mac.

Напомним, Apple Arcade является сервисом цифрового распространения видеоигр по подписке. За фиксированную ежемесячную плату ($4,99) пользователям предоставляется доступ к видеоиграм студий Konami, Ubisoft, Lego и ряда других разработчиков. Согласно заявлению Apple, количество игр, доступных по подписке, будет доведено до 100.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле издание Financial Times посчитало, что общие затраты компании Apple на запуск сервиса Arcade, связанные с приобретением прав на видеоигры, могут достигнуть $500 млн.