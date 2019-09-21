Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Американская компания Google готовит обновление для браузера Chrome, в котором будет улучшена система управления вкладками, а также добавлен ряд новых функций, включая настройку фона браузера. Об этом сообщается в блоге компании.

В разрабатываемом обновлении для Chrome будет реализована новая система управления вкладками в браузере на устройствах под управлением Android. Также будет добавлена функция отправки вкладки на другой синхронизированный компьютер, смартфон или планшет.

Ещё одно обновление поможет тем, кто использует большое количество вкладок — при наведении курсора мыши на вкладку моментально будет отображаться заголовок страницы, а в одном из последующих обновлений и миниатюрное изображение страницы. Также в предстоящем обновлении появится возможность настройки фонового цвета браузера и выбора темы.

Точная дата выпуска новой версии браузера не сообщается, однако отмечается, что она будет доступна осенью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года количество загрузок интернет-браузера Chorme в магазине приложений для Android-устройств Play Store превысило отметку в 5 млрд.

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