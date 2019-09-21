Токио, , 13:08 — REGNUM Запуск японского грузового корабля HTV-2, ранее отменённый из-за пожара на стартовой площадке, запланирован на 24 сентября. Об этом сообщает Space News.

Космический корабль HTV-2 (также известный как Kounotori 8) должен был отправиться к Международной космической станции (МКС) 11 сентября. Однако при подготовке к запуску на стартовой площадке, обслуживаемой компанией Mitsubishi Heavy Industries (подразделение Mitsubishi Group), возник пожар.

Расследование, проведённое экспертами Mitsubishi и японского аэрокосмического агентства (JAXA), показало, что пожар не вызвал необратимого повреждения элементов корабля и ракеты-носителя. В качестве наиболее вероятной причины возгорания было названо скопление статического электричества. Специалисты Mitsubishi устранили выявленные проблемы и подготовили корабль, ракету-носитель и стартовую площадку к повторному запуску.

Планируется, что грузовой корабль будет запущен к МКС 24 сентября. Помимо грузового корабля HTV-2, ракета-носитель H-IIB выведет на орбиту ряд малых исследовательских и коммерческих спутников.

Отмечается, что этот запуск станет вторым и предпоследним для ракет-носителей H-IIB. Последний запуск с использованием H-IIB будет произведён в 2020 году, в дальнейшем Mitsubishi и JAXA планируют использовать новую модель ракеты-носителя H3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября после пожара на стартовой площадке космического центра на острове Танэгасима в JAXA заявили, что повторная попытка запуска корабля HTV-2 будет осуществлена не позднее 30 сентября.