Пекин, , 12:52 — REGNUM Во время начала продаж смартфонов iPhone 11 от Apple в официальных магазинах компании в Пекине и Шанхае не возникло длинных очередей, наблюдавшихся при прошлых запусках продаж новых моделей. Об этом сообщает Reuters.

В предыдущие годы запуск продаж новых смартфонов от американской компании в Китае сопровождался длинными очередями, однако 20 сентября в официальные магазины Apple в Пекине и Шанхае пришло лишь несколько десятков покупателей.

Издание отмечает, что часть покупателей оказалась обеспокоена тем, что новые модели смартфонов iPhone не поддерживают связь стандарта 5G, в отличие от флагманов китайских компаний Huawei и Vivo.

«Я думаю, что к концу следующего года 5G станет обычным делом, особенно в крупных городах, таких как Пекин. Если они [Apple] не займутся 5G, то они отстанут от конкурентов», — объяснил один из покупателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября флагманские модели смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro с поддержкой связи стандарта 5G представила китайская компания Huawei.

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