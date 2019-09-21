Москва, , 11:47 — REGNUM Штатные баки российского многофункционального лабораторного модуля для Международной космической станции (МКС) «Наука» успешно прошли испытания после устранения неполадок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Ранее СМИ сообщали, что запуск модуля «Наука» потребует изготовления новых топливных баков, подобных тем, которые используются в разгонных блоках «Фрегат». Однако по данным издания, российским специалистам удалось устранить неполадки со штатными баками и приступить к оформлению соответствующих документов.

Напомним, неисправность штатной топливной системы лабораторного модуля «Наука» была выявлена ещё в 2013 году. Тогда эксперты обнаружили разгерметизацию клапана, приведшую к попаданию в баки металлической стружки. После этого была проведена модернизация модуля, планируется, что он будет запущен к МКС в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что срок эксплуатации МКС может быть продлён до 2030 года. Согласно действующим договорённостям, орбитальная станция будет использоваться до 2024 года.

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