Москва, , 11:46 — REGNUM Японская компания Nintendo начала продажи портативной игровой консоли Switch Lite. Об этом сообщает пресс-служба Nintendo.

Новая приставка является портативной версией флагманской модели Nintendo Switch. Switch Lite позволяет запускать все игры для флагманской версии, поддерживаемые в портативном режиме. Switch Lite отличается от Nintendo Switch немного меньшим весом и габаритами, однако новая модель не поддерживает некоторые функции (например, вибрацию HD и инфракрасную камеру движения), а также не может быть подключена к док-станции Nintendo Switch или телевизору.

Стоимость новой приставки в российских интернет-магазинах составляет около 16 500 рублей, приставка Nintendo Switch оценивается в 22 000.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года президент Nintendo Шунтаро Фурукава заявил, что за 2018 год компания поставила более 22 млн консолей Nintendo Switch.