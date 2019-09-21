Москва, , 10:59 — REGNUM В семействе популярных игровых консолей Nintendo Switch появилась новая модель — Nintendo Switch Lite. Её продажи стартовали накануне, 20 сентября.

Новая модель предназначена для игр в портативном режиме. Она меньше чем флагманская Nintendo Switch и оснащена встроенными контроллерами. У новинки нет опоры и разъема для подключения к ТВ, поскольку она специально предназначена для использования в портативном режиме.

На Nintendo Switch Lite можно играть во все игры старшей модели Nintendo Switch, которые поддерживают портативный режим.

Nintendo Switch Lite вышла в желтом, сером и голубом цветах. Стоимость — 16 490 рублей.