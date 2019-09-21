Москва, , 11:11 — REGNUM Центр фотографии имени братьев Люмьер открыл первую в России выставку Гарри Бенсона, фотожурналиста, автора ряда самых популярных фотографий The Beatles и фотографий президентов США. Выставку посетил лично Гарри Бенсон. Об этом сообщает Инстаграм-канал музея.

Основу выставки составляют фотографии группы The Beatles, с которой Бенсон работал в период 1964—1966. В экспозицию войдут культовые кадры «битлов», среди которых фотографии с 22-летним Муххамедом Али (1964) и «Битва подушками» (1964), включенная в список «100 самых влиятельных фотографий» журнала Time.

Благодаря своей энергии, упорству и любопытству Бенсону всегда удавалось получать уникальный материал, и его репортажи первыми оказывались на страницах журналов и обложках Life, Vanity Fair, People, Time, Daily Express и The New Yorker.

Выставка продлится до 19 января, а аудиогид к выставке озвучил Noize MC.