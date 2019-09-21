Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Американская компания Google планирует потратить около 3 млрд евро ($3,3 млрд) на строительство дата-центров (центров хранения и обработки информации) в Евросоюзе в течение следующих двух лет. Об этом рассказал исполнительный директор Google Сундар Пичаи в блоге компании.

Google Shawn Collins

Пичаи отметил, что инвестиции будут направлены не только на строительство новых дата-центров, но и на расширение существующих. В частности, будет расширен дата-центр в Хамине (Финлядния), что позволит обеспечить около 4,3 тысяч дополнительных рабочих мест.

«Эти инвестиции увеличат наши общие вложения в европейскую интернет-инфраструктуру с 2007 года до 15 млрд евро», — подытожил исполнительный директор Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ноябрь 2019 года запланирован запуск облачного потокового игрового сервиса Google Stadia. На первом этапе сервис будет запущен в США и Канаде, а также в некоторых странах Евросоюза.