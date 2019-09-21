Москва, , 08:17 — REGNUM Экипаж предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) провёл контрольный осмотр корабля «Союз МС-15» в стартовой комплектации на космодроме Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В ходе осмотра космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и участник космического полёта из Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури проверили работоспособность систем корабля и уточнили расположение укладок с оборудованием. Также основной экипаж и их дублёры (Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Султан Аль Неяди) осмотрели ракету-носитель «Союз-ФГ» и посетили музей космодрома.

Напомним, согласно программе запусков с космодрома Байконур, экипаж МКС-61/62 отправится к орбитальной станции на борту корабля «Союз МС-15» 25 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» провели стыковку корабля «Союз МС-15» с переходным отсеком ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Читайте ранее в этом сюжете: Корабль «Союз МС-15» состыковали с переходным отсеком ракеты-носителя