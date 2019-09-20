Лондон, , 23:17 — REGNUM Второй британский авианосец Prince of Wales, аналогичный ранее вступившему в строй Queen Elizabeth, впервые вышел на ходовые испытания, сообщает 20 сентября военное ведомство Великобритании.

По информации ведомства, авианосец 19 сентября отошёл от причала судостроительного предприятия Вabcock Marine в шотландском Росайте, где происходит его достройка на плаву.

Британские военные утверждают, что авианосец направился к северо-западному побережью Шотландии.

Напомним, авианосец HMS Prince of Wales является вторым кораблем этого типа после головного Queen Elizabeth, вошедшего в состав британского флота в декабре 2017 года.

Авианосец длиной 280 метров и водоизмещением 70 тыс. тонн с экипажем из 600 моряков и 900 человек персонала авиакрыла способен нести до 40 истребителей пятого поколения F-35B американского производства.

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