Казань, , 19:20 — REGNUM Многофункциональный «умный столб» поставили рядом с Центром семьи «Казан». Об этом 20 сентября сообщает Бизнес Online.

Первый «Умный столб» установили в исторической части столицы Татарии. «Умный столб» будет освещать улицу, раздавать Wi-Fi и поддерживать связь стандарта 4G, а также передавать изображение через камеры высокой четкости в правоохранительные органы.

Но это еще не все. «Умный столб» оснащен интерактивным монитором (пока загружен путеводитель с достопримечательностями) и системой голосового оповещения граждан.

Планируется, что такие столбы позволят существенно сократить штат полицейских и служащих справочных бюро.

Внедрения новшества одобрил глава республики Рустам Минниханов, идея ему понравилась настолько, что он распорядился проектировать установку таких столбов по всей Татарии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме не поняли покупку очереди за новыми iPhone