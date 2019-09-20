Москва, , 16:43 — REGNUM Истребители МиГ-35 созданы на базе технологий боевых самолётов пятого поколения и являются «вершиной семейства самолётов МиГ, сообщает 20 сентября пресс-служба корпорации «МиГ».

Корпорация опубликовала пресс-релиз, в котором раскрыты некоторые характеристики новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.

Истребитель может выпускаться в двух модификациях — МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный). Многофункциональный истребитель МиГ-35 предназначен для воздушных боёв с истребителями противника и уничтожения иных воздушных целей.

Его бортовое оборудование и комплекс вооружения позволяют бороться с истребителями как четвёртого, так и пятого поколений, а также уничтожать наземные цели без захода в зону вражеской ПВО.

Повышенная дальность полёта в три тыс. км. обеспечена системой дозаправки в воздухе. При этом истребитель способен не только получать горючее, но и отдавать его в случае необходимости.

Широкий спектр вооружения может быть установлен на девять точек внешней подвески. В арсенале МиГ-35 имеются неуправляемые и управляемые ракеты различных классов, корректируемые авиабомбы массой до 500 кг, а также встроенная 30-мм пушка.

Самолёт со сниженной радиолокационной заметностью защищён от средств радиоэлектронного противодействия системой четырехкратного резервирования всех каналов управления, имеет высокоэффективную бортовую РЛС с активной фазированной решёткой (АФАР), оптико-локационную станцию и нашлемную систему целеуказания и индикации.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ уже заказало корпорации «МиГ» партию из шести многофункциональных истребителей МиГ-35.

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