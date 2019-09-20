Берлин, , 15:58 — REGNUM Немецкая автокомпания Mercedes остановила разработку новых бензиновых двигателей. Об этом заявил главный инженер концерна Daimler (в него входит компания Mercedes-Benz) Маркус Шэфер в интервью изданию Auto Motor und Sport.

Шэфер сообщил, что выпущенные Daimler шестицилиндровые рядные моторы нового поколения могут стать последними. Тем не менее нельзя гарантировать, что в будущем компания снова не начнёт разрабатывать бензиновые двигатели следующего поколения.

Теперь инженеры немецкого автопроизводителя сконцентрируются на моторах для электрокаров.

Напомним, первым серийным электромобилем Mercedes стал кроссовер EQC. Первый электрокросс сошёл с конвейера в мае 2019 года. Машину производитель оснастил двумя электрическими моторами (по одному на каждой оси), мощность которых в сумме составляет 408 «лошадей».

Напомним также, что в августе 2019 года в России было реализовано 3408 легковых машин компании Mercedes-Benz. Это на 10% выше прошлогоднего уровня продаж. В общей сложности с января по август 2019 года в РФ было куплено 25 846 машин штутгартской компании (+5%).

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