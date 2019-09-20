Лондон, , 15:32 — REGNUM Химическое предприятие Ineos, принадлежащее самому богатому человеку Великобритании, по версии рейтинга Sunday Times Rich, сэру Джиму Ретклиффу, планирует выпускать Land Rover Defender. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Выпускать Land Rover Defender Ineos будет под собственным брендом на новом заводе в Уэльсе. Называться новинка будет Ineos Grenadier.

Сообщается, что работать на автозаводе будут сотрудники фордовского предприятия, которое расположено рядом. После его закрытия все рабочие автоматически перейдут в Ineos.

Выпускать автомобиль планируют с двигателем от BMW. Вначале в линейку моторов войдут бензиновые и дизельные двигатели, а позже появятся модели на альтернативном топливе.

В продажу авто поступит в 2021 году.

Напомним, компания Jaguar Land Rover планирует начать использовать платформу от BMW для нового внедорожника и кроссовера Jaguar, а также компактного Land Rover. Кроме того, эту платформу могут получить следующее поколение Discovery и Sport Evoque.

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