Москва, , 15:13 — REGNUM В Вооружённые силы РФ поступили защищённые ноутбуки госкорпорации Ростех с целью автоматизации сбора и обработки данных, решения расчётно-аналитических и оперативных задач в ходе войсковых операций. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Ростеха.

«Благодаря отечественной операционной системе МСВС и аппаратно-программному модулю доверенной загрузки «Соболь», которые обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, эти компьютеры могут безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию вплоть до уровня «совершенно секретно» включительно», — говорится в сообщении.

Защищенные ноутбуки производены концерном «Созвездие», который входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех. Устройства, предназначенные облегчить управления войсками и обеспечения устойчивой передачи информации в полевых условиях, имеют время автономной работы не менее 4 часов.

Компьютеры отличаются устойчивостью к вибрации, ударам, атмосферным осадкам, погружению в воду, запыленности и способны сохранять работоспособность при температуре от — 40 до +50 градусов. Основной защитой начинки служит фрезерованный цельнометаллический корпус из дюралия.

По словам генерального директора концерна «Созвездие» Алексея Бочарова, производитель способен по запросу поменять комплектацию выпускаемых ноутбуков, что позволит распространить использование ноутбуков и другими силовыми структурами.