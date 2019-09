Токио, , 15:12 — REGNUM В сеть выложили список игр для новой консоли японской компании SNK Corporation, которая получила название Neo Geo Arcade Stick. Об этом 20 сентября сообщил портал Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1175000068258238464

Все эти игры будут предустановлены в память консоли. В список вошли игры из серии The King of Fighters, Samurai Shodown, World Heroes, Fatal Fury, а также The Art of Fighting, Ninja Master’s, The Last Blade 2 и Kizuna Encounter.

Neo Geo Arcade Stick представляет собой консоль размером 430 мм на 214 мм, с джойстиком и кнопками, напоминающими органы управления классических игровых автоматов.

