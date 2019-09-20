Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Завершилась программа заводских ходовых испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский», построенной на «Адмиралтейских верфях». Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

Сдаточная команда судостроительного завода выполняла скоростные, маневренные и глубоководные испытания с 16 августа. На подлодке проверены гидроакустический комплекс, комплекс радиолокации и связи, энергетическая установка, система обеспечения жизнедеятельности. «Петропавловск-Камчатский» успешно выполнил все запланированные погружения, в том числе глубоководное.

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В ближайшее время субмарина пройдёт подготовку к государственным испытаниям, которые запланированы на начало октября.

Корабли проекта 636.3 оснащаются дизель-электрическими силовыми агрегатами. Автономность плавания подлодок составляет 45 суток, глубина погружения — до 300 метров, без подзарядки батарей она способна преодолевать 12 тысяч километров.

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