Пекин, , 14:35 — REGNUM С конвейера китайского завода совместного предприятия General Motors и SAIC сошёл первый компактный кроссовер Baojun RS-3. Об этом сообщается на сайте GM Authority.

Baojun RS-3 Youtube

Автопроизводители снабдили новинку огромной радиаторной решёткой и двухъярусными фарами. Стоит отметить, что задняя часть нового внедорожника имеет стилистические сходства с кросс-вэном Baojun RM-5.

В качестве платформы для нового автомобиля взята такая же «тележка», как и у Baojun 510. Длина паркетника равна 4 300 мм.

В качестве силового агрегата у Baojun RS-3 стоит 105-сильный атмосферный мотор объёмом 1,5 литра или турбированный 131-сильный двигатель на 1,2 литра. Двигатели работают с 5-скоростной «механикой» или вариатором CVT.

Напомним, в сентябре 2019 года после провала переговоров с руководством General Motors об условиях нового трудового контракта в США началась забастовка на 33 заводах компании и 22 предприятиях по распределению запчастей. В акции протеста принимают участие более 49 тыс. сотрудников автомобильного концерна. Как долго будет длиться забастовка неизвестно.

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