Ярославль, 20 сентября 2019, 13:39 — REGNUM Промерное судно класса «Р мс 1,2 А» проекта № 3330, созданное специалистами Ярославского судостроительного завода, поступило в распоряжение администрации Ленского бассейна внутренних водных путей, сообщает 20 сентября пресс-служба Росморречфлота.
Промерной комплекс оснащён оборудованием, которое позволит выполнять работы с высокой скоростью и точностью, в частности проводить сплошную съемку дна акваторий, создавать 3D модели рельефа, рассчитывать и контролировать объемы дноуглубительных работ.
«Данное судно является головным из серии трех судов строящихся для Администраций бассейнов внутренних водных путей Росморрефлота», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что новый теплоход, получивший название «Изыскатель», приступит к работе в Ленском бассейне внутренних водных путей в предстоящую навигацию 2020 года.
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