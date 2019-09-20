Москва, , 13:29 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор РУС» объявил об отзыве 206 автомобилей. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат модели Mazda CX-9, проданные c ноября 2017 года по апрель 2018 года.

Сообщается, что причиной отзыва является возможное возникновение на некоторых машинах неисправностей, которые вызваны слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода.

«Это приводит к нарушению электрической связи между различными модулями управления транспортным средством. В зависимости от разъема неисправности могут возникать: в системе подушек безопасности переднего пассажира; в указателях поворота; в системе пуска двигателя; в виде некорректных предупреждений о неисправностях на комбинации приборов», — говорится в сообщении Росстандарта.

Компания совершенно бесплатно проведет все необходимые работы по устранению дефекта.

Напомним, в конце августа 2019 года компания Mazda уже проводила отзывную кампанию в России. Тогда было объявлено об отзыве 92 моделей Mazda CX-5, реализованных c декабря 2014 года по январь 2016 года. Причиной отзыва транспортных средств стал брак системы сигнала аварийной остановки (ESS) и системы предотвращения вторичного столкновения (SCR).

Читайте также: В России отзывают 288 автомобилей Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon