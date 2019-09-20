Пекин, , 13:23 — REGNUM Китайская автокомпания Geely обнародовала официальные снимки своей модели Icon. Фотографии опубликованы пресс-службой Geely и минпромторгом КНР.

Geely Icon Минпромторг КНР

Концепт Geely Icon сохранит свой дизайн даже для серийной модели. Основные изменения у нового авто не столь существенны. Автопроизводители снабдили новинку полноценными зеркалами заднего вида, рамками дверных стекол и багажными рейлингами на крыше.

В остальном — это полная копия концепта. У массового автомобиля, например, такие же выштамповки на боковинах и выдвижные ручки дверей, как и у концептуальной модели, представленной ранее.

Вполне вероятно, что в качестве агрегата у паркетника будет установлен 177-сильный 1,5-литровый турбированный мотор, разработанный совместно с Volvo. Построена новинка будет на модульной платформе BMA от родственного Geely Binyue (Atlas).

Напомним, компания Geely представила во Франкфурте коммерческий автомобиль для дистрибьюторов с дизайном лондонского такси. Машина оснащена гибридным агрегатом. Он состоит из бензинового двигателя от Volvo объёмом 1,5 л и электрическим мотором на задней оси, который работает от 31-киловаттной батареи. Запас хода на одном аккумуляторе без двигателя внутреннего сгорания составляет более 120 км.

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