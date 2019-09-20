Пекин, , 12:31 — REGNUM По итогам августа 2019 года реализация пассажирских автомобилей в Китае уменьшилась на 7,7%, до 1,7 млн единиц. Об этом сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ).

Серьёзное падение китайского авторынка происходит четырнадцатый месяц подряд. В СААМ данную тенденцию связывают с торговой войной Китая с Соединёнными Штатами.

Всего с января по август 2019 года на китайском автомобильном рынке было реализовано около 13,3 млн автомобилей. Это на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам специалистов СААМ, по итогам 2019 года китайский авторынок может уменьшится на 5% по сравнению с 2018 годом.

Однако власти Китая планируют принять меры по стимулированию автомобильного рынка в стране.

Напомним, по итогам июля 2019 года покупателями машин китайских компаний в России стали 3265 человек, что на 11% больше по сравнению с июлем 2018 года. Лидером среди китайских брендов стал Haval. За месяц было реализовано 1180 единиц данных моделей, что в 4,6 раза выше прошлогоднего результата.

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