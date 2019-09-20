Мюнхен, Германия, , 12:22 — REGNUM Китайская компания Huawei представила в Мюнхене (Германия) свой новый флагманский смартфон Mate 30. Об этом 19 сентября сообщил портал Android Central.

Huawei Алексей Ерёмин © ИА Красная Весна

По мнению издания, устройство могло бы стать «лучшим android-смартфоном» 2019 года, если бы не отсутствие поддержки сервисов Google из-за торговой войны, развернувшейся между Китаем и США. Автор статьи обращает внимание на «чудовищно огромный» модуль камеры на задней панели и другим впечатляющим особенностям смартфона.

Ложкой дегтя является то, что люди, решившие приобрести смартфон, вынуждены будут искать обходные пути для того, чтобы использовать популярные сервисы Google.

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Напомним, модели Mate 30 и Mate 30 Pro оборудованы новым процессором Kirin 990 с поддержкой технологии 5G. В лиейке также присутствует версия смартфона Porsche Design Mate 30 RS.

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