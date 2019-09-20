Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan представит обновлённый пикап Titan 26 сентября на ежегодной ярмарке в Техасе. Об этом сообщила пресс-службой компании.

Согласно информации в видеоролике компании, который был посвящён данной модели, внешность рестайлингового Titan станет еще более агрессивной.

У модели новые фары, С-образные ДХО и решётка радиатора с крупноячеистой сеткой. Кроме того, внедорожник модификации PRO-4X имеет обновлённый логотип с красной надписью. Логотип стильно смотрится на фоне радиаторной решетки.

В движение обновлённый Nissan Titan, скорее всего, будет приводить 5,6-литровый 395-сильный мотор V8, который будет агрегатироваться с 7-скоростным «автоматом».

В модификации PRO-4X авто будет снабжено амортизаторами от Bilstein, задним дифференциалом с электронной блокировкой и защитой раздаточной коробки.

Напомним, автопроизводитель Nissan объединился с компаниями FaZe Clan и OpTic Gaming для создания кресел для геймеров. Планируется производство трех моделей кресел.

Читайте также: Глава Nissan Motor ушел в отставку