Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:58 — REGNUM В связи с низким спросом KIA может пересмотреть концепцию своей модели Stinger. Об этом заявил главный дизайнер автокомпании Грегори Гийом на Франкфуртском автосалоне, сообщает «Автостат».

По словам Гийома, дела Stinger идут не очень хорошо.

«Мы рассчитывали добиться успеха с этой моделью и возлагали на нее большие надежды. Но я надеюсь, что Stinger дадут второй шанс», — пояснил дизайнер.

По мнению Гийома, причиной небольших продаж является не дизайн авто, а их большая стоимость.

В России стоимость KIA Stinger с движком мощностью 370 «лошадей» объёмом 2 л. и задним приводом начинается от 2 074 900 рублей за модель. С января по август 2019 года в РФ было реализовано 1057 единиц Stinger, в том числе 64 машины в августе.

Напомним, в начале сентября 2019 года в компании KIA Motors на должность старшего вице-президента и главы центра дизайна KIA назначен Карим Хабиб. Ранее он отвечал за дизайн авто в японской компании Infiniti, где занимал должность главного дизайнера.

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