Москва, , 11:32 — REGNUM Зенитный ракетный полк Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, заступил на боевое дежурство. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба флота.

По данным Минобороны РФ, полк полностью перевооружили на новые комплексы С-400 «Триумф», а личный состав прошёл переобучение на новые системы.

Как уточнил руководитель пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга, возможности «Триумфов» позволят зенитчикам контролировать небо над архипелагом, Баренцевым, Белым, Карским и Печорским морями, сообщает агентство «Оружие России».

Напомним, зенитная ракетная система большой дальности С-400 «Триумф» была принята на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, а марте 2019 года расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступили ан боевое дежурство в Ленинградской области. В составе зенитного ракетного полка ЗВО системы С-400 будут нести службу по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов.

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