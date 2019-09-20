Москва, , 09:59 — REGNUM К 2022 году в России может появиться система слежения за поведением водителей, предупреждающая их о возможном возникновении аварийной ситуации. Об этом сообщается на сайте Национальной технологической инициативы (НТИ).

Технологии компьютерного зрения Skytracking Transport Security, разработанные российской компанией «Скайтрэк» (участник рынка «Нейронет» НТИ), будут распознавать поведение водителя во время вождения и предупреждать о риске ДТП.

Сообщается, что система может в реальном времени производить полный цикл сбора, анализа, хранения, визуализации данных о местоположении автомобиля, физическом и психоэмоциональном состоянии водителя и техническом состоянии машины. Максимальное время отработки цикла составляет две секунды.

Напомним, компания Cadillac представил обновлённый Cadillac CT-4 с продвинутой системой безопасности. В неё входит система предупреждения о возможном столкновении и система распознающая пешеходов. Также в машине есть электронный ассистент парковки. Автомобиль будет доступен в пяти модификациях: Luxury, Luxury Premium, Sport и CT4-V.

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