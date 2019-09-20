Москва, , 09:31 — REGNUM Минкомсвязь России разрешила оператору Tele2 возобновить эксперимент по выдаче электронных сим-карт (eSim). Об этом 19 сентября сообщили «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Иванова.

Tele2 Tele2gid.ru

Чиновник сообщил, что Tele2 удалось решить все проблемы, связанные с безопасностью использования этой технологии и отметил, что в возобновленном тестировании будут принимать участие 15 тыс. пользователей мобильной связи. Услугой могут воспользоваться как люди ранее участвовавшие в эксперименте, так и новые клиенты компании.

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Напомним, впервые Tele2 предложила своим абонентам перейти на eSim в апреле 2019 года. 14 мая 2019 года стало известно, что оператор перестал выдавать электронные сим-карты по просьбе Минкомсвязи. 4 сентября 2019 года СМИ сообщили, что к январю 2020 года в России может быть решен вопрос с легализацией eSim.

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