Берлин, , 09:43 — REGNUM Немецкая автокомпания Mercedes-Benz работает над созданием салона с уникальным запахом для своего будущего кроссовера Maybach. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Для кроссовера специалисты компании разработают «специфический парфюм». Он будет подчеркивать архитектуру и пространство салона автомобиля и обратится к теме путешествий.

В автокомпании считают, что использование особых ароматов создаст атмосферу роскоши. Mercedes-Maybach GLS будет иметь «запах цветущего белого османтуса, легкого звучания кожи и пряного чая, а основой композиции станет травяная нота».

Премьера новинки состоится в ближайшие месяцы. Ожидается, что новинку покажут на Лос-Анджелесском автомобильном салоне.

Напомним, с января по июль 2019 года в РФ были проданы 284 единицы модели Mercedes-Maybach S-Klasse. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В России на эту модель приходится порядка 37% от общего объема продаж новых люксовых автомобилей.

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