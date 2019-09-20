Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda представил рестайлинговый кроссовер CR-V для рынка Соединённых Штатов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внешний дизайн автомобиля отличается от предыдущей модификации иной радиаторной решёткой, модернизированными бамперами с хромированными вставками и обновлённой выхлопной системой.

Автопроизводитель снабдил новинку системой дистанционного запуска мотора, климат-контролем на две зоны, адаптивным круиз-контролем. Из опций безопасности у авто есть активная система предотвращения столкновений и функция мониторинга слепых зон.

В линейке моторов будет турбированный движок мощностью 193 «лошадей» объёмом 1,5 л, работающий с вариатором, и гибридный агрегат мощностью 215 л. с. Кроссовер будет продаваться как с передним, так и с полным приводом.

Напомним, автопроизводитель Honda к 2025 году планирует электрифицировать весь объём реализуемых в Европе моделей. Таким образом, будет реализовываться стратегия компании — «Electric Vision». Гибридная модель CR-V Hybrid стала первым шагом реализации этого плана. Следом за ним стартует серийное производство электрокара Honda e и новое поколение электромобиля Jazz.

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