Москва, , 08:40 — REGNUM Составлен список редких машин, которые не покупают в России. Его составили аналитики Autospot.ru.

С начала 2019 года не может найти своего покупателя единственная на авторынке России американская модель Cadillac CT6. Никто не заинтересовался в нашей стране и автомобилем Chrysler Pacifica.

Также в РФ нет спроса на копию Mitsubishi L200 нынешнего поколения — пикап Fiat Fullback. Да, Fiat выпускает пикапы, однако зачем брать копию, если можно купить оригинал?

В аутсайдеры попали: Jeep Grand Cherokee SRT, Infiniti QX30, Lifan Myway, Geely Emgrand X7, Geely Emgrand 7, Chery Tiggo 4. Стоит отметить, что последние две модели все-таки смогли найти по одному покупателю. Кросс-лимузин Cadillac Escalade ESV в России был приобретён в количестве двух штук. Поэтому его можно поставить на «почетное» десятое место в этом рейтинге.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в России менее чем за сутки за 234 млн рублей была продана очень редкая модель Bugatti EB 110 SS. Суперкар производился в период с 1991 до 1995 года в Италии. За это время было выпущено всего 139 единиц этого автомобиля.

Читайте также: На аукционе в США продают редкую Subaru SVX