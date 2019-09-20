Сеул, , 08:16 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai добавила в свою линейку модель Sonata с турбонаддувом. Об этом 20 сентября сообщает Yonhap.

Автопроизводитель выпустил новую модель, чтобы удовлетворить разнообразные запросы клиентов.

По данным Hyundai, 1,6-литровая Sonata с турбонаддувом оснащается двигателем Smartstream T-GDi и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Гибридная модель имеет на крыше солнечную батарею, благодаря которой экономия топлива составляет более 20 км на литр. По информации компании, солнечная кровельная система может генерировать достаточно электричества, чтобы автомобиль мог проехать около 1300 км в год.

Напомним, в марте 2019 года компания Hyundai выпустила Sonata с 2,0-литровым бензиновым мотором и с 2,0-литровым двигателем, работающим на сжиженном природном газе. Кроме того, в июле 2019 года компания выпустила также гибридную модель Sonata с 2,0-литровым бензиновым двигателем.

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