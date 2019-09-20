Стамбул, Турция, , 07:46 — REGNUM Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) предложила авиакомпаниям Турции приобрести российские самолёты МС-21 и Superjet 100. Об этом сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Самолёт Superjet-100 Cp9asng

Читайте также: Турция интересуется ростовскими самолётами Бе-200

Россия и Турция ведут переговоры по вертолётам и самолётам SSJ 100 и МС-21

Как уточнили в пресс-службе компании, такое предложение было сделано на проходящем в Стамбуле фестивале авиатехники и космических технологий Teknofest. На нём корпорация представила четыре самолёта: среднемагистральный МС-21−300, ближнемагистральный Superjet 100, многофункциональный самолёт-амфибию Бе-200ЧС и сверхманёвренный истребитель Су-35.

«Мы провели встречи с рядом авиакомпаний, которым мы готовы предложить МС-21 и Superjet 100», — сказал Слюсарь, добавив, что Турция может высказать заинтересованность в «проектах кооперации».

Также ознакомились представители делегации Турции и с представленным на мероприятии самолётом-амфибией Бе-200.

Также по теме: Турция может начать закупки Су-57 у России

«Сейчас в Турции мы проводим переговоры как с правительственными организациями, так и с частными компаниями […] Мы рассчитывает на участие в тендере по поставкам этих самолётов на территорию Турции», — заявил генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность покупки Анкарой самолётов-амфибия Бе-200, предназначенные для тушения лесных пожаров, обсуждалась в сентябре 2019 года на площадке Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Как отметил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, данный самолёт быстро маневрирует, лёгок в управлении и очень подходит для Турции именно в той сфере, в которой его планируется использовать.